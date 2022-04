Con SSIP alla scoperta dei meccanismi stabilizzanti di concia

Inizia con un’analisi degli “Sviluppi sui meccanismi stabilizzanti di concia”. Si conclude con il rilancio di un pezzo pubblicato sul suo magazine, CPMC, sul tema “Tecniche ottiche e computer vision per il monitoraggio e il controllo qualità nell’industria conciaria”. Questo e altro nel nuovo numero della newsletter settimanale di SSIP. In altre parole, la Leather Update della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti.

Meccanismi stabilizzanti di concia

A proposito dei meccanismi stabilizzanti di concia, SSIP introduce uno “studio che approfondisce in particolare la concia attraverso la polimerizzazione in situ”. Ovvero. “la reticolazione favorita da molecole che instaurano legami con il collagene”. Come? “Attraverso la modulazione della loro lunghezza/grandezza o peso molecolare in funzione della distanza fra catene giustapposte da collegare”.

CPMC

CPMC è l’acronimo di “Cuoio, Pelli, Materie Concianti” e identifica la testata tecnica che SSIP pubblica dall’agosto del 1923. Da uno dei suoi ultimi numeri è tratto il pezzo condiviso nella Leather Update. Tratta di “Controlli Non Distruttivi”, alias CND. Lo fa, perché “svolgono un ruolo importante e in forte crescita nella scelta dei materiali”. Controllarli al meglio “rappresenta il punto di partenza per la realizzazione di prodotti riconosciuti come i migliori in un mercato globale a forte competizione”. Ecco, allora, che i CND sono “un insieme di tecnologie atte a verificare processi e prodotti secondo opportuni requisiti di controllo qualità”. Strumenti utili e da capire.

LEather ADditive Environmental Recycling Solutions

Spazio anche per un opportuno aggiornamento sotto il profilo della circolarità. Riguarda l’approvazione (da parte del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico) del progetto LEADERS: LEather ADditive Environmental Recycling Solutions. Per tutti i relativi dettagli, cliccate qui.

Leggi anche: