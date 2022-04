Leather Update SSIP: ingrassi, interconnessione e molto altro

La caratterizzazione degli ingrassi per concia. Il supporto ai “progetti di sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e industrializzazione” delle aziende dell’area pelle. Infine: il modo in cui capire e gestire la nuova dimensione dell’interconnessione dei macchinari. C’è tutto questo (e molto di più) nella nuova edizione settimanale della Leather Update di SSIP (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti). A cominciare dal resoconto di un webinar svolto la settimana scorsa e dedicato agli “Sviluppi sui meccanismi stabilizzanti di concia (chrome e metal-free) minerale e organica” (lo trovate qui).

Ingrassi e interconnessione

Lo scopo degli ingrassi, spiega SSIP “è rivestire con uno strato oleoso gli elementi fibrosi della pelle disidratati dai processi di concia. Tale rivestimento con sostanze grasse può essere paragonato ad un’azione lubrificante la quale consente un più adeguato scorrimento delle fibre tra di loro”. Da questa premessa, qui potete trovare l’approfondimento sulla loro caratterizzazione. Passo successivo: la tecnologia, con l’analisi (in collaborazione con ASSOMAC) dal titolo “Interconnessione macchine: sostegno alle politiche aziendali verso la sostenibilità?”.

Sostegni alla filiera

Il riferimento è duplice. Primo: “Diventano operativi – spiega SSIP nella sua newsletter – i nuovi Accordi per l’innovazione del Ministero dello Sviluppo Economico”. In altre parole, quelli che “puntano a sostenere le imprese che investono in ricerca e sviluppo industriale attraverso contributi e finanziamenti agevolati”. Secondo: SSIP si pone come referente per le MPMI (Micro, Piccole, Medie Imprese) campane per supportarle nel “presentare progettualità relative a: sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e industrializzazione”. Tutti i dettagli li trovate qui.

Leggi anche: