Concia metallica o chrome free: se ne parla in un webinar SSIP

L’appuntamento è tra due giorni: giovedì 30 giugno 2022. Alle 16 SSIP (Stazione Sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti) invita la filiera a connettersi a un webinar che tratta un tema fondante per il “Il futuro della concia italiana”, come recita il titolo dell’evento. In altri termini, si parlerà di “Concia metallica o chrome free dopo invecchiamento: durabilità e prestazioni fisico-meccaniche”.

Concia metallica o chrome free



Prima di tutto, le informazioni di servizio, utili per partecipare al webinar SSIP. Vi si accede in remoto e gratuitamente. Occorre solo registrarsi cliccando qui. Durata prevista: un’ora. L’evento si svolge “nell’ambito del Programma di Formazione e Divulgazione Scientifica 2022 – spiega SSIP -. Sarà improntato sullo studio analitico fisico-meccanico dei cuoi conciati al cromo, chrome free e metal-free”. Obiettivo: “Caratterizzarne le prestazioni e la durabilità nel tempo”. Analisi e risultati basati sul confronto di “campioni omogenei prima e dopo l’invecchiamento al calore e all’umidità”. Introdurrà l’evento Claudia Florio (coordinatrice Dipartimento di Biotecnologie Conciarie SSIP). Relatrice: Maria Scotti (tecnico di Laboratorio Prove fisiche per la performance dei prodotti SSIP).

Leather Update

La Stazione Sperimentale ha rilasciato anche l’ultima edizione della sua Leather Update settimanale. Sommario e contenuti li trovate cliccando qui.

