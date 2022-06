SSIP: Rino Mastrotto entra nel Consiglio d’Amministrazione

Una nuova nomina nel Consiglio d’Amministrazione della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti. L’ente di ricerca che ha sede a Pozzuoli, infatti, ha nominato tra i componenti del suo CdA Rino Mastrotto, presidente di Rino Mastrotto Group di Arzignano.

Rino Mastrotto entra nel CdA di SSIP

“L’Assemblea dei Soci – comunica SSIP – ha nominato l’imprenditore veneto Rino Mastrotto quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione”. “Il contributo che Rino Mastrotto darà alla SSIP – commenta online il presidente Graziano Balducci – sarà determinate e qualificato. È il leader di una grande azienda, che ha tradizione, che cresce e che dà prestigio al nostro Paese nel Mondo. Da imprenditore e da presidente della Sezione concia di Confindustria Vicenza ha sempre garantito un prezioso apporto, di merito e di stimolo. SSIP, da parte sua, conferma la capacità di lettura e di valorizzazione dei territori”.

La nomina

Per Rino Mastrotto, fondatore e presidente di Rino Mastrotto Group, l’ingresso nel CdA è l’ultima di una lunga serie di cariche istituzionali nel mondo della concia. Tra le più significative: è ex presidente e attuale vicepresidente di UNIC – Concerie Italiane e ha mantenuto fino a poco settimane fa la presidenza della Sezione Concia di Confindustria Vicenza. Ha presieduto ICT (International Council of Tanners) e fa parte del CdA di SICIT Group, azienda di riferimento internazionale nell’ambito dei processi di recupero degli scarti conciari.

