La pelle, la ricerca, i loro focus green nella Leather Update SSIP

Si fa sempre troppo in fretta a dire “sostenibilità”. Ecco, allora, che SSIP (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti) prova a fare un passo indietro, definendo il perimetro conciario (e non solo) di questa parola. Lo fa nella nuova edizione della sua Leather Update settimanale che, come di consueto, parla di pelle, ricerca e di tutti i loro necessari focus green.

La pelle, la ricerca, i loro focus green

Per chiarire di cosa parliamo quando parliamo di sostenibilità SSIP parte da un assunto di base. Eccolo: “Il concetto di sostenibilità nasce dal concetto più generale di Sviluppo sostenibile. Una delle prime definizioni fu data nel Rapporto di Bruntland nel 1987 (UN-Commission)”. Lo Sviluppo Sostenibile è quello “che soddisfa i bisogni della generazione presente senza ostacolare il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future”. Si parte da qui a si arriva ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile (Sustainable development goals, SDGs) redatti nel 2015 dall’Assemblea Generale ONU. Il resto dell’analisi di SSIP, invece, potete leggerlo qui.

Altro da segnalare

“Sostenibilità: la resilienza del cuoio, materiale unico e sostenibile. Sfida ai materiali cosiddetti alternativi”. È il titolo del 50° Convegno Nazionale AICC che si svolgerà a Solofra il 17 giugno. SSIP ne scrive qui. Mentre qui si parla di come affrontare e con quali strumenti la cosiddetta “transizione ecologica”. Buona lettura.

