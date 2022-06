Il PNRR e il nuovo CPMC: è online la Leather Update di SSIP

C’è la terza puntata di un discorso che arriva da lontano, nel nuovo numero rilasciato da SSIP della sua Leather Update settimanale. Riguarda il tema sintetizzato nel titolo: “Assorbimento d’acqua delle pelli e modello per la determinazione dell’acqua interagente”. Poi, c’è il resoconto di alcune attività recenti della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti. E, per chiudere, il lancio dell’ultimo numero di CPMC, il suo mensile, che approfondisce un tema di strettissima urgenza e attualità.

Il PNRR e il nuovo CPMC

Il focus del nuovo numero di CPMC è il PNRR. Alias: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “La riflessione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è di incredibile attualità – scrive il DG di SSIP, Edoardo Imperiale -. È il tema centrale nell’agenda del Paese, al netto della situazione internazionale che lascia tutti con il fiato sospeso”. Ecco, quindi, che CPMC cerca di definirne il perimetro in funzione della applicazione all’industria conciaria. Ambiti di riferimento: “Transizione ecologica, digitalizzazione, made in Italy circolare e sostenibile”.

Eventi recenti

Dal 18 al 20 maggio, a Capri, “si è tenuto il 6th Symposium on Circular Economy and Urban Mining, organizzato da International Waste Working Group. SSIP era presente con un intervento dal titolo “Tannery sludge: setting the stage for its use as biomass”. Il 26 maggio, invece, nella sede SSIP di Pozzuoli, “si è tenuto un workshop in occasione della Giornata Nazionale della Bioeconomia”. Si è parlato di “Sostenibilità nel lusso” nell’ambito delle attività di Cluster Spring (Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde) e di Assobiotec.

Leggi anche: