Covid picchia: la concia colombiana reagisce con la sostenibilità

Produzione in calo, posti di lavoro che svaniscono, ma un piano di rinnovamento nel cassetto. La concia colombiana non vive un momento brillante. A certificarlo sono i dati congiunturali del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística): la produzione ha ceduto il 33,8% nel 2020 mentre l’occupazione è calata del 10,7%. A ciò vanno aggiunti i problemi ambientali. Le grandi industrie stanno investendo in processi innovativi, ma il settore conta soprattutto piccole imprese ancora arretrate.

La concia colombiana

I dati del DANE mostrano una contrazione della produzione del 33,8% tra gennaio e dicembre 2020. Lo specchio del calo di vendite che nello stesso arco temporale segna il -32,6%. L’occupazione, di conseguenza, ha subito una diminuzione del 10,7%. L’import di calzature, come certifica ACICAM, ha toccato i 280,6 milioni di dollari (-33% sul 2019). L’export di pelli ha subito un calo che Procolombia attesta quasi all’80%.

A che cosa puntano i grandi

Negli ultimi anni molte grandi concerie colombiane hanno investito in sostenibilità. “Va di pari passo con l’efficienza” spiega a larepublica.co Juan Carlos Calderón, manager di Biocueros Colombia, che ha investito in formazione per la gestione dei processi, l’utilizzo di materiali a minor impatto ambientale e la gestione degli effluenti. Lo stesso ha fatto Victoria Internacional dove, come spiega il responsabile alla produzione Andrés Lizarazo, “abbiamo implementato un processo di pre-skinning che consiste nel rimuovere dai 9 agli 11 chili di grasso dalle pelli grezze, per rendere quello spreco un reddito e non un costo”.

I piccoli stagnano

Le aziende che hanno investito sono di grandi dimensioni. Tuttavia in Colombia il settore è costituto in gran parte, come evidenzia ancora larepublica.co, “da industrie artigiane a basso contenuto tecnologico, con bassi investimenti in ricerca e sviluppo”. Le autorità locali hanno avviato dei programmi di formazione, dedicati soprattutto all’uso di sostanze chimiche. (art)

Immagine tratta dalla pagina Facebook della conceria colombiana Curtiembres Del Valle

Leggi anche: