E conceria Sirte festeggia i 25 anni di attività

Un risultato che vale la pena celebrare in grande: 25 anni di attività. E per questo conceria Sirte ha organizzato una festa con tutti i dipendenti, le loro famiglie e i collaboratori. Con una duplice prospettiva: per sottolineare l’importanza che ognuno di loro ha all’interno dell’azienda. E per condividere tutti insieme il valore del traguardo. Conceria Sirte è nata a Santa Croce sull’Arno (Pisa) nel 1997 con tre dipendenti. In un quarto di secolo l’azienda si è specializzata nella lavorazione di pelli caprine e bovine, in particolare imitazioni rettili, fantasie e articoli moda, per calzatura, pelletteria e abbigliamento. Mantenendo sempre alta l’attenzione sulla valorizzazione di articoli fatti a mano e, of course, sulle tendenze del momento e sulle esigenze del mercato. Ora che di lustri di attività ne sono passati cinque, conceria Sirte conta 42 addetti.

I 25 anni di attività

Dal 2016 conceria Sirte ha focalizzato la sua attenzione anche alle certificazioni. Per soddisfare le esigenze dei clienti del settore moda. E perché sono importanti in termini di credibilità. L’azienda vanta, tra le altre, l’adesione al Codice di Condotta e di Responsabilità Sociale di UNIC – Concerie Italiane, la certificazione di Gestione Ambientale (ISO 14001) di ICEC e la certificazione MADE IN ITALY in base alla norma europea UNI EN 16484. Non solo. La conceria toscana fa affidamento su “un rigido sistema di gestione integrato per il controllo di tutti i processi legati alla tutela dell’ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Mentre nel 2019, si legge sul sito, la quota di rifiuti indifferenziati è scesa dal 54% al 29%. Con l’installazione del distillatore per il recupero dei solventi, poi, per conceria Sirte è stato possibile il recupero e la reimmissione nel ciclo produttivo di solventi, con la conseguente riduzione del 50% dei relativi rifiuti.

