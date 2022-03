Figli di Guido Lapi: 500 mazzi di mimosa in conceria

500 mazzi di mimosa per 500 donne che lavorano nelle concerie toscane e venete. I chimici di Figli di Guido Lapi confermano (questa volta “in presenza”) quella che è ormai diventata una loro tradizione. In altre parole; oggi, 8 marzo, Festa della Donna, regalano la mimosa alle donne dei distretti del Comprensorio del Cuoio e di Arzignano. “Questo 8 marzo vuole rappresentare un piccolo ritorno alla normalità – hanno spiegato dall’azienda -. Ormai questa è diventata un po’ anche la nostra festa. È un’occasione simbolica per noi che da oltre 100 anni consegniamo la mimosa come estratto vegetale per l’industria conciaria e per il cuoio in particolare”.

70 anni + 1

Figli di Guido Lapi ha celebrato nel 2021 i suoi 70 anni che si sommano ai 102 anni dell’azienda sudafricana NTE Ltd., il più antico produttore del mondo di estratti di mimosa. Gli estratti di mimosa sono i tannini più utilizzati nel mondo per la concia delle pelli. E la mimosa del Sud Africa di NTE è da sempre il tannino di riferimento, di cui Figli di Guido Lapi (Castelfranco di Sotto) è l’agente italiano “da sempre”.

500 mazzi di mimosa in conceria

“Non vogliamo rubare la scena alle vere protagoniste di questo giorno, che sono le donne – spiegano dall’azienda -. Lavoratrici preparate, capaci e piene di energia, che sono le colonne portanti di tantissime aziende. Lo sono nel Comprensorio del Cuoio, nel distretto veneto e anche all’interno del nostro gruppo, e con le quali ogni giorno lavoriamo fianco a fianco”.

