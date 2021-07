From Food To Fashion: un video spiega perché la pelle è green

Solo la vera pelle è sostenibile. Il messaggio, molto diretto, lo lancia LHCA (Leather and Hide Council of America) utilizzando un filmato che alla dimensione promozionale ne associa una particolarmente educativa e informativa. In altre parole: mostra le cose come stanno. In sintesi: la pelle è un materiale che tutela l’ambiente al termine di un processo con il quale l’uomo recupera, trasforma e valorizza uno scarto. Titolo: From Food To Fashion. Quattro parole che racchiudono l’intero ciclo di vita della pelle.

Il video è postato su YouTube e potete vederlo accedendovi direttamente qui sopra. In due minuti e 5 secondi ripercorre da un lato lo sviluppo del processo conciario, dall’altro le ricadute positive per l’ambiente: sostenibilità e circolarità prima di tutto. Come racconta il filmato le concerie salvano ogni anno milioni di pelli dalle discariche. In altre parole, l’industria alimentare produce una media annuale di 300 milioni di pelli: se ne recupera solo il 60%. Il resto, qualcosa come 120 milioni di pelli, viene dismesso. Tutto il resto, sono chiacchiere.

