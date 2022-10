“In servizio da 47 anni, so come è cambiato il lavoro in conceria”

Con 47 anni di servizio nella stessa azienda, Alex Edgar sa bene quanto è cambiato il lavoro in conceria. L’uomo è entrato nel 1975 in Lang, impresa del gruppo britannico Scottish Leather Group (SLG). E da allora è tecnico di scarnatrice e spaccatrice. Oggi, quando la conceria festeggia i 150 anni di attività mentre lui si avvicina al mezzo secolo di servizio, può offrire una testimonianza unica sulle trasformazioni del settore. Nonché sulle costanti. “Mi sono sempre divertito al lavoro: per me l’azienda è una vera famiglia”. Come si spiega tanta fedeltà? “Le persone da noi rimangono a lungo, lo rivedo nei giovani membri che entrano e crescono nel loro ruolo”.

La festa

SLG ha festeggiato i 150 anni della conceria Lang (nella foto a sinistra, gli interni) con una cerimonia nello stabilimento Chivas di Paisley. Si tratta della sede acquisita nel 2020, parte del pacchetto di 13 milioni di sterline di investimenti in tecnologia e macchinari. Per il taglio della torta i vertici del gruppo hanno coinvolto uno degli ultimi assunti (entrato in pianta organica nel 2021 e figlio di un’ex dipendente). Insieme a Edgar, l’addetto con la maggiore longevità di servizio (i due, nella foto a destra).

Come è cambiato il lavoro in conceria

“Da quando ho iniziato il processo è cambiato radicalmente – racconta Edgar a Scottish Business News –. Ovviamente ora si impiega molta più tecnologia di quanto si facesse allora. Molte delle attività manuali ripetitive sono state automatizzate, il che è fantastico. Si è ridotto moltissimo il sollevamento di carichi pesanti. Pur con tanta tecnologia, rimane comunque importante l’esperienza dell’operaio: perché niente può sostituire il tocco umano”. L’innovazione ha impatto non solo sulla qualità del lavoro, ma anche sulla quantità dei volumi produttivi. “Grazie alla tecnologia dal 1975 al 2022– conclude Edgar – abbiamo raddoppiato la capacità produttiva. È incredibile vedere quanto arrivino lontano i nostri prodotti”.

