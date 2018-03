ISA TanTec acquisce Auburn Leather: nel settore conciario un’acquisizione tira l’altra

Auburn Leather passa di mano. La conceria americana, nota per la produzione di lacci in pelle, sarà acquisita nel 2018 dal gruppo conciario internazionale ISA TanTec, che lo scorso novembre ha acquisito la Scamosceria del Brenta. L’operazione sarà completata entro la fine dell’anno. L’acquisizione comporterà il trasferimento della produzione dalla sede di Auburn, in Kentucky, ai laboratori della nuova proprietà a Vicksburg, in Mississippi. Questo riguarderà anche gli uffici dei vertici societari, tra cui quello della presidente Lisa Howlett (nella foto), la quale continuerà nella sua attività “per garantire l’alta qualità e l’identità dell’azienda”. Howlett, inoltre, sarà ambasciatrice del brand Auburn nel mondo. L’annuncio dell’operazione succede di 24 ore un’altra acquisizione conciaria, italiana in questo caso: quella di Chiorino Technolgy da parte del fondo di private equity Arcadia Small Cap II di Arcadia SGR.