La battaglia di UNIC, Dior compra in Toscana, il divorzio di Gucci

La settimana si è conclusa con l’Assemblea Annuale di UNIC – Concerie Italiane, svolta ieri a Milano. Forte la focalizzazione, al di là di qualsiasi contingenza congiunturale, nel difendere la pelle in quella che il suo presidente, Fabrizio Nuti, ha definito “una battaglia soprattutto ideologica e culturale”. Poi c’è Dior, che tiene fede alla parola del suo CEO, Pietro Beccari, e compra in Toscana un fornitore suo e del suo gruppo di riferimento, LVMH. Passando all’altra sponda (francese) del lusso, Kering, quella appena conclusa passerà alla storia come la settimana del divorzio di Gucci dallo stilista che ha spedito in orbita la griffe: Alessandro Michele. Infine, purtroppo, un lutto. A San Mauro Pascoli è mancato uno dei pionieri della calzatura locale e nazionale: Quinto Casadei.

La battaglia di UNIC

Nella cornice dell’ADI Design Museum di Milano, UNIC – Concerie Italiane ha tirato le somme dell’ultima annata della concia nazionale. Un momento di riflessione e analisi che, oltre ad approfondire lo stato congiunturale e green del settore conciario italiano (come potete leggere qui), ha permesso al presidente Fabrizio Nuti di mettere “i puntini sulle i” in relazione ad alcuni argomenti di stretta attualità.

Leggi qui i nostri approfondimenti:

https://www.laconceria.it/conceria/unic-concerie-italiane-il-prodotto-e-il-nostro-agire-parlano-per-noi/

https://www.laconceria.it/conceria/partito-bene-poi-lo-stop-il-2022-a-2-facce-della-pelle-italiana/

https://www.laconceria.it/cultura/capasa-e-realacci-comunicare-importante-quanto-il-prodotto/

Dior compra in Toscana

Pietro Beccari lo aveva appena annunciato: “Faremo integrazioni di filiera in Italia e Francia”. A distanza di circa una settimana passa dalle parole ai fatti, perché Dior compra Art Lab, azienda toscana specializzata in stampe digitali e rifinizioni manuali su pelle.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/finanza/dior-compra-art-lab-specialista-toscano-di-stampe-e-rifiniture/

Il divorzio di Gucci

Tanto tuonò che piovve. Al termine di un periodo di insistenti supposizioni e analisi prospettiche, Gucci ha ufficializzato il divorzio, dopo sette anni, da Alessandro Michele. Per ora lo stile della griffe resta nelle mani dello staff creativo interno, mentre sul futuro dello stilista si fanno le ipotesi più fantasiose. O, se si vuole, suggestive.

Leggi qui i nostri approfondimenti:

https://www.laconceria.it/lusso/wwd-e-sicuro-ce-aria-di-divorzio-tra-gucci-e-alessandro-michele/

https://www.laconceria.it/lusso/gucci-e-michele-divorziano-lipotesi-suggestiva-sul-suo-futuro/

Quinto Casadei

San Mauro Pascoli perde un altro pioniere della sua storia calzaturiera. Si è spento all’età di 88 anni Quinto Casadei, fondatore del marchio di scarpe che porta il suo nome, fondato insieme alla moglie Flora e ai fratelli Rino e Nando.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/calzatura/addio-a-quinto-casadei-88-pioniere-della-scarpa-di-san-mauro/