La filiera italiana della concia ricevuta da Papa Francesco

“La vostra professione applica le conoscenze scientifiche e tecniche a un’attività artigianale che ha un’antica tradizione, sia in Italia sia in altri Paesi, tra cui anche il mio, l’Argentina. Da giovane ho studiato in un istituto tecnico di indirizzo chimico, e questo mi avvicina un po’ alla vostra categoria”. Sono le parole di Papa Francesco, pronunciate sabato scorso (29 gennaio 2022) durante l’udienza privata nella quale ha ricevuto i rappresentanti della filiera italiana della concia.

L’udienza di Papa Francesco

Grazie all’iniziativa di Mariano Mecenero, presidente di AICC – Associazione Italiana Chimici del Cuoio, la filiera italiana della pelle è stata ricevuta in Vaticano, in udienza privata da Papa Francesco. A rappresentarla, insieme a AICC, c’erano, come scrivono i Chimici del Cuoio, “i rappresentanti delle altre associazioni settoriali che coorganizzano con noi il prossimo Eurocongress (Vicenza, 18/20 settembre 2022)”. In altre parole: UNIC – Concerie Italiane, ASSOMAC (l’associazione dei costruttori italiani di tecnologie per calzature, pelletteria e conceria), UNPAC (l’associazione italiana delle aziende chimiche conciarie) e il Distretto Veneto della Pelle.

Il richiamo del Papa

“Sono contento di ricevervi, per diversi motivi – ha detto Papa Francesco -. Anzitutto perché siete una categoria di lavoratori molto specifica, che nel grande “poliedro” della società globale offre un contributo originale e caratteristico. In questo momento di crisi economica e sociale assai complessa, colgo anche questa occasione per esprimere la vicinanza mia e della Chiesa al mondo del lavoro. Molti lavoratori e lavoratrici e molte famiglie vivono situazioni difficili, aggravate dalla pandemia. Ma la pandemia non può e non deve diventare un alibi per giustificare omissioni nella giustizia o nella sicurezza. Al contrario, la crisi può essere affrontata come un’opportunità per crescere insieme nella solidarietà e nella qualità del lavoro”.

La sfida: i giovani

“È molto importante – ha continuato il Papa – far incontrare la saggezza degli anziani e l’entusiasmo dei giovani. Che si incontrino, questo è il segreto! Immagino i giovani che si appassionano a un settore originale come il vostro e hanno bisogno di trovare “vecchi del mestiere”, che hanno tanto da insegnare, e non solo sul piano tecnico, ma anche su quello umano. Per me la sfida di questo momento è l’incontro fra i nonni e i nipoti, scavalcando i genitori forse, ma quello è un incontro-chiave e dobbiamo lavorare perché i giovani incontrino i vecchi. È una sfida di questo momento”.

L’ambiente e l’importanza di “fare associazione”

Infine, l’ambiente: “C’è un altro aspetto che voglio toccare con voi perché è un punto critico e so che vi sta a cuore. Si tratta dell’impatto ambientale di attività che, come la vostra, utilizzano sostanze chimiche per trattare i materiali, nel vostro caso i pellami destinati a diventare borse, scarpe e così via. Tante cose che usiamo ogni giorno, e non pensiamo al lavoro che c’è dietro! Anche voi, dunque, siete chiamati a dare il vostro specifico contributo alla cura della casa comune. E potete farlo proprio nel modo di impostare il vostro stesso lavoro. Per questa finalità è molto prezioso il fare associazione, perché si mettono in comune le conoscenze, le esperienze, come pure gli aggiornamenti giuridici e tecnici. Così ci si aiuta a crescere insieme in uno stile di responsabilità sociale ed ecologica. E questo è molto importante! Oggi abbiamo più coscienza della responsabilità ecologica; siamo cresciuti in questo, è una grande cosa”.

