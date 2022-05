L’appello di UNIC, la cosmogonia di Gucci, l’errore di Burberry

Sono andate in scena alcune Cruise molto significative, questa settimana. Per esempio, quella di Gucci in Puglia, che è stata, fin dal titolo, una vera cosmogonia. C’è stata l’ennesima dimostrazione di come basti poco per scivolare come tanti, come troppi, brand nel territorio del marketing qualunquista. Come? Annunciando di rinunciare alle pelli esotiche, come ha fatto Burberry. E, infine, tra le trending news di questi ultimi giorni c’è quella che racconta di come i conciatori italiani abbiano, un’altra volta, alzato il loro grido di allarme in relazione ai prezzi, fuori controllo, che rischiano di soffocare la loro attività.

L’appello di UNIC

“Oltre alle impennate dei costi del gas, dell’energia e alle difficoltà sul fronte della logistica internazionale, è forte e diffusa la preoccupazione per i notevoli aumenti dei prezzi di approvvigionamento della materia prima. E, soprattutto, dei prodotti chimici”. UNIC rinnova il suo allarme e lancia un appello urgente e necessario.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/conceria/lallarme-di-unic-sui-prezzi-serve-solidarieta-di-filiera/

La cosmogonia di Gucci

Una costellazione di idee per un lusso alternativo. Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, ha presentato la Cruise 2023, in vendita tra sei mesi, il 16 maggio con uno spettacolo unico a Castel del Monte, in Puglia. Ed è stato un bel vedere, come potete verificare cliccando qui.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/sfilate/dai-cuissardes-alle-geometrie-i-trend-topic-di-gucci-cosmogonie/

L’errore di Burberry

Sulle pelli esotiche si combatte una vera e propria “battaglia di civiltà”. Non smetteremo mai di dirlo e scriverlo. Burberry, data la decisione annunciata nei giorni scorsi, dimostra di non averlo capito.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/sostenibilita/sulle-pelli-esotiche-burberry-si-schiera-dalla-parte-sbagliata/