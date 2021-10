Leather: a Gift of Nature, è tempo di World Leather Congress

L’appuntamento è ibrido. Torna, cioè, in presenza, ma si rivolge al mondo anche in live streaming. E si svolgerà lunedì prossimo, 1° novembre 2021. Parliamo della nuova edizione, la quinta, di World Leather Congress, evento promosso da ICT (International Council of Tanners), organizzato dall’attuale presidenza africana e al quale sarà presente anche UNIC – Concerie Italiane con un intervento sul ruolo della pelle nell’industria del lusso. Denominatore comune (ovvio, inevitabile): la sostenibilità. Il titolo dell’evento, del resto, parla chiaro: Leather: a Gift of Nature.

Leather: a Gift of Nature

World Leather Congress si svolgerà in forma fisica ad Addis Abeba (Etiopia). Ma, come detto, a causa delle limitazioni agli spostamenti internazionali, prevede la possibilità di partecipare in remoto. Basta collegarsi cliccando qui. UNIC porterà la sua testimonianza proponendo un approfondimento sul tema dell’utilizzo della pelle nel settore del lusso. Al centro della discussione di WLC vi sarà la trasformazione tecnologica e digitale che l’industria della pelle ha recentemente vissuto. Una transizione che si unisce all’impegno dell’industria conciaria nella tutela della materia prima dal punto di vista culturale e storico, nonché nella responsabilità ambientale.

Greening the Leather Value Chain

Immediatamente dopo World Leather Congress, dal 3 al 5 novembre, sempre nella capitale etiope, andrà in scena il XXXVI IULTCS Congress. Il tema del congresso è, in questo caso, sintetizzato dal titolo: Greening the Leather Value Chain. La terza edizione del congresso europeo di IULTCS, invece, è in programma a settembre 2022, si svolgerà in Italia, a Vicenza, e sarà curato dall’Associazione italiana Chimici del Cuoio (AICC).

Leggi anche: