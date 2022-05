L’europarlamentare Luisa Regimenti incontra la concia toscana

Una visita per approfondire il valore e l’importanza del Comprensorio toscano della pelle. Un’occasione per definire “strumenti e azioni per supportare le istanze dell’industria conciaria a livello di Unione Europea”. Ieri (9 maggio 2022) l’europarlamentare Luisa Regimenti ha incontrato in conciatori toscani presso PoTeCo, il Polo Tecnologico Conciario di Santa Croce sull’Arno.

Luisa Regimenti incontra la concia toscana

Europarlamentare di Forza Italia e facente parte del Gruppo del Partito Popolare Europeo, Luisa Regimenti ha incontrato ieri i conciatori toscani. Promosso da UNIC – Concerie Italiane, l’evento ha visto la partecipazione, di Fabrizio Nuti (presidente UNIC), Piero Rosati (vicepresidente UNIC) e Fulvia Bacchi (general manager UNIC). Con loro, al tavolo, c’erano Ezio Castellani (presidente Associazione Conciatori Santa Croce sull’Arno), Roberto Lupi (vicepresidente Associazione Conciatori) e Michele Matteoli (presidente Consorzio Conciatori di Ponte a Egola).

Strumenti e azioni di supporto

“Vogliamo e dobbiamo supportare le aziende che contribuiscono all’eccellenza del made in Italy – dice Regimenti –“. Un sostegno che dovrà avvenire, continua “attraverso azioni concrete in grado di tutelarne l’attività“. In questo percorso resta centrale il dialogo costante anche con il vostro comparto in modo da poterne comprendere e rappresentare al meglio le istanze anche a livello europeo”. In quest’ottica – si legge in una nota – “si inserisce l’impegno dell’europarlamentare Regimenti di promuovere, con UNIC, un incontro a Bruxelles con una delegazione di imprenditori conciari”. Obiettivo: “Aprire un ampio tavolo di confronto su andamento, criticità e prospettive del settore nell’individuazione degli strumenti più utili da valorizzare a supporto dell’intera filiera”.

Leggi anche: