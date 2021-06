Pisa: Michele Matteoli vicepresidente dell’Unione Industriale

Una nomina nel segno della continuità. Michele Matteoli, titolare del Cuoificio Otello (Ponte a Egola), è stato nominato vicepresidente dell’Unione Industriale Pisana (UIP). L’elezione è avvenuta ieri, 22 giugno 2021, durante l’Assemblea annuale dell’associazione toscana.

Michele Matteoli vicepresidente UIP

Continuità, dicevamo. Infatti, come spiega Matteoli, “facevo già parte del Consiglio di Presidenza dell’Unione Industriali Pisana. Sono onorato di questo incarico che rafforza il lavoro fatto negli anni dall’associazione con il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola (di cui Matteoli è presidente, ndr)”.

Percorso e congiuntura

“Il lavoro che aspetta l’Unione Industriale Pisana – continua Matteoli (che è anche consigliere UNIC – Concerie Italiane – è quello di rafforzare ulteriormente l’attenzione e il confronto con le aziende che è stato dimostrato anche durante Covid”. Per quanto riguarda la congiuntura, “si denota come uno dei comparti, in generale e nel pisano, che sta subendo di più sia quello della moda, concia e calzatura compresi. Altri settori della provincia di Pisa si sono mossi, la moda no. Il che si spiega con il ritardo delle riaperture alla vendita. Per quanto riguarda la pelle, alcuni segnali positivi li notiamo. Rimaniamo in attesa, quindi, ma c’è fiducia, come dimostrano le adesioni alla prossima edizione di Lineapelle”.

