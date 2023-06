Ricordiamo Francesco Graffei (68), shoe designer vicino alle concerie

Gli addetti ai lavori del mondo conciario e della calzatura lo conoscevano tutti. Francesco Graffei, shoe designer di origini napoletane, ma da anni residente in America, si è spento all’età di 68 anni dopo una lunga malattia. Mente creativa e vulcanica, Graffei era apprezzato sia in Italia che negli Stati Uniti, dove ha trascorso gran parte degli anni ’80 e ’90. Era conosciuto per il suo marchio, Don Ciccillo Glorious Sandals. Un brand che tuttora vende in tutto il mondo (New York, Londra, Hong Kong) oltre che nella boutique monomarca aperta a Positano nei primi anni 2000. Graffei ha anche collaborato con gli stilisti americani Stephen Sprouse, Carrano, Ralph Lauren e, più di recente, con il marchio di borse di lusso made in Italy Kneed.

Ricordiamo Francesco Graffei

Da oltre 20 anni, a più riprese, Francesco Graffei è stato il direttore creativo di BCN Concerie Spa (Santa Croce sull’Arno), dove ha lasciato un ricordo indelebile. “Una persona speciale, vera. Capace ed instancabile nel suo lavoro, elegante e sensibile, si faceva amare per quel suo sorriso contagioso e la sua disponibilità verso tutti – lo ricorda Renzo Lupi, uno dei titolari della conceria toscana -. Francesco rimarrà per sempre nel cuore di chi gli ha voluto bene. Ho perso un amico vero”.

Con affetto, da Londra

“Era un caro amico che ha condiviso con me le sue esperienze, mi ha fatto conoscere i suoi contatti nel settore e mi ha insegnato tutto quello che so dell’Italia – ha raccontato da Londra Elisa Anniss, ex fashion editor e senior editor europeo per il magazine Footwear News fino al 2011 -. Mi è piaciuto passare del tempo con lui in Costiera Amalfitana. Era una persona molto amata e apprezzata”.

Leggi anche: