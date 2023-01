Solofra: addio a Michele Maffei (75) co-fondatore di Carisma

Conceria italiana in lutto per la scomparsa, all’età di 75 anni, di Michele Maffei, fondatore insieme al fratello Felice, della conceria solofrana Carisma.

Michele Maffei

Conceria Carisma “nasce a Solofra, alla fine degli anni ‘70, su iniziativa dei fratelli Michele e Felice Maffei – si legge sul sito aziendale -. Era il periodo del boom delle concerie in Campania, da cui sarebbe nato il celebre distretto produttivo della pelle”. Maffei fu uno dei protagonisti di questo boom, occupandosi, in particolare, di tutto lo sviluppo della fase produttiva di Carisma. Oggi, in conceria, ha fatto ingresso la figlia Marianna, che segue la gestione sostenibile dell’azienda.

Carisma

Nelle ultime stagioni Carisma ha finalizzato un consistente investimento di trasformazione della propria struttura avviato nel 2012. Un atto, come vi abbiamo raccontato qui, che non rappresenta “un semplice trasloco”. Bensì “il passaggio a un opificio concepito e quindi costruito per rispondere, in alcuni casi in maniera anche più stringente a quanto previsto dalla legge, ai temi della responsabilità ambientale e sociale, nonché della sicurezza e della qualità della produzione”.