Tutto quel che c’è da sapere dei difetti della pelle, in un libro

Il titolo dice praticamente tutto. Eccolo: Difetti Riscontrabili nella Trasformazione della Pelle in Cuoio e nei Manufatti. Lo pubblica Dinamica e lo scrive Biagio Naviglio. Il quale, in virtù di una profondissima conoscenza del “materiale pelle” e dei suoi sistemi di concia, ha raccolta il frutto di 40 di esperienza in questo libro. Un volume, spiegano gli editori, realizzato per “aumentare la competenza della filiera” e che mette nero su bianco tutto quello che c’è sapere dei difetti della pelle.

Il volume si indirizza “oltre che all’industria, anche alle scuole a orientamento conciario, calzaturiero e pellettiero”. Raccoglie “informazioni e conoscenze derivanti da letteratura scientifica e da esperienze personali dell’autore, a seguito dell’investigazione dei difetti esaminati nel corso dell’attività professionale”. E vuole essere, soprattutto, uno strumento di efficace utilità e scientificità nell’accompagnare la pratica quotidiana del lavoro del tecnico di conceria.

Casistica

Il volume mappa, in pratica, una ricca casistica di “problemi di tecnica conciaria che possono verificarsi nel corso della lavorazione delle pelli”. E ne offre la possibile soluzione in base al tipo di produzione. Per esempio, “i principali inconvenienti lamentati in conceria riguardano il basso di fiore, la fragilità del fiore, le macchie di calce, i saponi di calcio e cromo e le efflorescenze”. Gli utilizzatori del cuoio, invece, “lamentano problematiche legate all’ingiallimento, alle efflorescenze di natura grassa e di zolfo, all’odore del cuoio, all’essere appiccicoso” e non solo. Infatti, per quanto “concerne i calzaturifici, si riportano, tra l’altro, diverse lamentele concernenti la soffiatura del cuoio dopo il montaggio. Un manuale, dunque, e allo stesso tempo una sorta di archivio critico a uso e consumo di chi la pelle la vuole conoscere sempre di più e sempre meglio.

