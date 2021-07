Piovono fake: sequestrate 115.000 Hogan contraffatte in Italia

Avrebbero fruttato oltre 1 milione di euro all’organizzazione criminale che, tra Lazio e Campania, le produceva e vendeva. Piovono fake in Italia. Per la precisione, parliamo di 115.000 paia di Hogan il cui sequestro ha portato alla denuncia di 6 persone. Tre sono finite in carcere, una è agli arresti domiciliari, due hanno ricevuto il divieto di dimora in Campania. Sono accusate di “produzione e distribuzione di calzature riproducenti modelli e marchi della griffe”.

Le indagini

A condurre le indagini è stata la Guardia di Finanza di Fiumicino attraverso intercettazioni telefoniche, pedinamenti e appostamenti. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma insieme alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli hanno, così, smantellato un’organizzazione molto articolata capace di produrre e distribuire in maniera capillare i prodotti realizzati.

La produzione

La produzione, che consentiva ai falsari di ottenere prodotti molto simili agli originali agli occhi di clienti non esperti, avveniva in un laboratorio clandestino nell’hinterland di Roma. Al suo interno c’erano macchinari, stampi, etichette, lettere, sacchetti e cartellini necessari alla fabbricazione delle calzature che, confezionate, finivano all’interno di 4 box di stoccaggio.

Piovono fake

Nel corso del blitz, come riporta Il Mattino, sono state sequestrate 115.000 paia di calzature contraffatte. Se immesse sul mercato, avrebbero fruttato alla banda oltre 1 milione di euro. Dai video diffusi in rete, che mostrano le calzature sequestrate, si vede chiaramente come il marchio preso di mira dai contraffattori sia Hogan, brand del Gruppo Tod’s. (mv)

Immagini tratte da un video della Guardia di Finanza condiviso da ilfaroonline.it

Leggi anche: