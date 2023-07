Crisi senza fine: liquidazione giudiziale per Italoforme

Cancelli chiusi alla Italoforme. La storica azienda di Este (Padova), attiva dal 1897 nel settore della modelleria e delle forme per calzature, ha presentato al Tribunale di Rovigo l’istanza di liquidazione giudiziale. Secondo la stampa locale, è l’epilogo di una crisi senza fine che ha portato l’azienda ad accumulare forti passività. Fino a quando la famiglia Benetti, proprietaria dell’azienda, ha preferito fermarsi, visto che non c’erano le prospettive per una inversione di tendenza.

Crisi senza fine

Lunedì 10 luglio, i 44 dipendenti di Italoforme che si sono recati sul posto di lavoro hanno trovato i cancelli chiusi. Il giorno seguente l’azienda ha annunciato la chiusura dell’attività, con i libri contabili depositati in Tribunale per la liquidazione dell’azienda. È il triste epilogo di una crisi senza fine che, come riporta Il Gazzettino, ha causato all’impresa una contrazione del fatturato del 30% dal 2015 al 2018. I dipendenti erano passati dai 90 del 2009 ai 44 attuali. Ma nonostante questi tagli non c’è mai stata una vera inversione di tendenza negli affari, ma, soprattutto, negli utili e nello stato passivo. Negli anni passati, l’azienda aveva aperto anche filiali a Fossò (Venezia), Sona (Verona), Fucecchio (Firenze), Civitanova Marche (Macerata), Casarano (Lecce).

Le prospettive

Le organizzazioni sindacali si stanno attivando per trovare delle soluzioni per i dipendenti. Sperano arrivino nuovi acquirenti e che l’azienda non fallisca. Il sindaco di Este, Matteo Pajola, ha definito la chiusura di Italoforme come “una notizia traumatizzante. I lavoratori meritavano di essere avvisati”. Il primo cittadino ha auspicato l’arrivo di nuovi investitori per non scrivere la parola fine su una storia secolare. (mv)

