Ford ritrova centomila dollari di pelli e le dà in beneficienza

Centomila dollari di pelli di prima qualità dimenticate in un angolo da parecchi anni. Le ha trovate una squadra di operai che lavora alla ristrutturazione del Ford Design Center di Dearborn, città USA dell’area metropolitana di Detroit. Un piccolo tesoro che la casa automobilistica statunitense ha deciso di donare in beneficienza.

Chissà cosa avranno pensato gli operai che hanno ritrovato quel bottino. Un bancale con pelli conciate di prima qualità per un valore di circa 100.000 dollari, tutte impolverate, che qualcuno aveva dimenticato in un angolo. Come riporta fox2detroit.com, gli addetti alla ristrutturazione del Design Center di Dearborn della Ford hanno ritrovato le pelli in due locali. Una parte nel seminterrato e un’altra nella soffitta. Tra l’altro, si è trattato di un salvataggio in extremis. Infatti, quella parte dell’edificio sarà abbattuto. Le pelli dovevano andare a rivestire i sedili dei truck di prima fascia Lincoln e King Ranch.

Tutto in beneficienza

L’azienda ha deciso di non reinserirle nel processo produttivo di nuovi veicoli, ma di destinarle a un’iniziativa sociale. Ford ha consegnato tutte le pelli a due piccole cooperative di Detroit che offrono un impiego ai veterani facendo loro produrre articoli di pelletteria, come si può vedere in questo video (da cui sono tratte le immagini). “Personalmente donare questi articoli mi dà grande soddisfazione, soprattutto alle aziende locali, perché possiamo davvero fare la differenza nella vita delle persone” ha commentato Jim Conner di Ford a fox2detroit.com.

