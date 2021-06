I fake, D&G in Cina, Balenciaga al museo: i consigli di lettura

Ci sono i vademecum per non cascare nei fake, sia nell’accezione dei materiali che compongono i prodotti che dei marchi. C’è la recrudescenza dei problemi di popolarità di D&G in Cina. E anche la mostra per festeggiare il decennale del museo di Balenciaga. Agli usuali consigli di lettura si aggiungono anche i consigli di visione: perché la rassegna stampa della settimana ci regala anche due video da non perdere.

