Il progetto solidale che unisce UNIC, Cuoio di Toscana e Zanotti

Una Scatola delle Meraviglie per i bambini che trascorreranno le festività in ospedale. UNIC – Concerie italiane e Cuoio di Toscana sostengono l’iniziativa edubenefica di Missione Sogni onlus. Coinvolge 4 reparti pediatrici italiani e 3 strutture di accoglienza, dove distribuiranno un kit speciale, disegnato da Giuseppe Zanotti. Contiene forme natalizie in cuoio, pelle e piccoli accessori da trasformare in doni per sé e per gli altri.

300 bambini

Il progetto raggiunge circa 300 bambini lungodegenti dell’Istituto Nazionale dei Tumori (Milano), dell’Ospedale Fatebenefratelli (Milano) e di Fondazione Stella Maris. Poi: il Centro Maria Letizia Verga presso la clinica pediatrica dell’Università Milano Bicocca e il Presidio Ospedaliero ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano – Ospedale dei Bambini Buzzi. Ancora: i bimbi ospitati nelle Case Accoglienza di Fondazione Archè e quelli sostenuti con le loro famiglie dal Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano.

Un dono di creatività

Campanelle, palle di Natale, eleganti décolletées e scarponcini nello stile iconico di Zanotti. Grazie a questo progetto, ideato e curato dalla studiosa di costume (e docente dell’Università La Sapienza, Fabiana Giacomotti, sarà possibile regalare un momento di gioco e creatività a chi trascorrerà i giorni di festa lontano da casa. A guidare l’attività dei bambini si aggiunge anche un divertente video-tutorial di Giuseppe Zanotti.

UNIC e Cuoio di Toscana

“Abbiamo aderito con piacere al progetto per esprimere la nostra solidarietà e vicinanza ai bambini e alle loro famiglie che stanno vivendo un momento difficile”, ha commentato Fulvia Bacchi, direttore generale di UNIC – Concerie italiane. “È fondamentale custodire nei più piccoli, la capacità unica di affrontare le criticità con energia e sorriso”, ha aggiunto Antonio Quirici, presidente di Cuoio di Toscana.

Giuseppe Zanotti

“La Scatola delle Meraviglie è un’iniziativa a cui ho fortemente voluto dare il mio contributo. Nella speranza di regalare dei momenti di leggerezza e serenità ai bimbi e alle loro famiglie”, afferma Giuseppe Zanotti.

