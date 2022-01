La scommessa di Pitti, la filiera di Prada, i milioni del MISE

Il 2022 si è aperto sotto, purtroppo, ancora la stella nera della pandemia. Il che genera situazioni di costante stress e preoccupazione. Ecco perché, quindi, suonano se non rassicuranti, perlomeno consolatorie le note arrivate dalla Fortezza da Basso di Firenze, dove Pitti Uomo è andato meglio dell’inevitabile pessimismo della vigilia e ha vonto la sua scommessa espositiva. Sul piano industriale, invece, la settimana è stata scandita dalla notizia del contributo ministeriale a fondo perduto destinato all’industria conciaria. E si è chiusa con Prada che ha (ulteriormente) dettagliato la sua strategia di gestione della filiera.

La scommessa di Pitti

Quel che è successo a Pitti lo riassume alla perfezione il suo presidente, Claudio Marenzi. Così: “Se le cause per l’assenza sono quelle addotte coi comunicati, allora, tali aziende dovrebbero chiudere anche gli showroom o i negozi. Non partecipare non è stato un bel messaggio”. Tradotto: Pitti ha vinto la scommessa di esporre in presenza, lanciando un segnale alle fiere in programma nelle prossime settimane.

I milioni del MISE

Sono 10 e il MISE li ha messi a disposizione delle concerie italiane. Obiettivo: “Stimolare “progetti d’investimento in grado di accrescere la competitività attraverso l’introduzione di processi produttivi digitali e innovazioni di prodotto”.

La filiera di Prada

Non è la prima volta he la griffe guidata da Patrizio Bertelli spiega in che modo da ridefinendo la sua filiera di fornitura e produzione. Ma questa volta, le parole del direttore industriale di Prada, Massimo Vian, entrano ancor più nel dettaglio. Parlando anche di (molto) verosimili acquisizioni conciarie.

La versione di Testoni e Premiata

Pitti, per noi, è sempre un’importante occasione per confrontarci con alcuni tra i più attivi player del mercato. Ne usciamo sempre con un ricco bottino di interviste. Molte le pubblicheremo nei prossimi giorni. Due, particolarmente interessanti, le abbiamo già condivise. Quelle a Massimo Bettio, COO di Amedeo Testoni, e Graziano Mazza, titolare di Premiata.

