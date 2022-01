Undici temi e una matrioska di link per raccontare il nostro 2021

Poche parole per spiegare cosa troverete in questa news. Poche, perché a forza di rimbalzare all’interno della matrioska di link che stiamo introducendo, di parole ne troverete tante. Essendo arrivati alla fine di un altro anno complicatissimo, abbiamo deciso che fosse il caso di prendersi e prenderci quel tempo che serve per riavvolgere il nastro e mettere a fuoco i principali avvenimenti e dibattiti che hanno animato la filiera della pelle, della moda, del lusso. Per farlo, Abbiamo individuato undici temi e per ognuno di essi abbiamo scelto una serie di link alle notizie che abbiamo pubblicato da gennaio a oggi che, in totale, sono state oltre 3.000. Non è stata una selezione semplice. Probabilmente abbiamo lasciato fuori fatti e dibattiti importanti, ma è un rischio che siamo contenti di aver corso e di condividere con voi.

Undici temi per raccontare il nostro 2021

Ecco, dunque, gli undici temi che abbiamo individuato per raccontare il nostro 2021. Cliccate su ognuno e iniziate ad aprire la matrioska di link che abbiamo costruito per voi.

Buona lettura e buon anno.