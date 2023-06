Lineapelle a Guangzhou incontra la chinese creative community

Un ritorno. Un graditissimo ritorno. Il 6 giugno Lineapelle ha tenuto una presentazione a Guangzhou, occasione per incontrare la “chinese creative community” e promuovere (in un colpo solo) l’eccellenza della pelle italiana e della più grande fiera internazionale dei materiali per il fashion e il design. Erano anni, a causa delle restrizioni alla mobilità internazionale imposte dalla pandemia, che Lineapelle non poteva incontrare il proprio pubblico in Cina. Sono stati 150 i creativi, insieme alla stampa locale e ai rappresentanti delle principali associazioni di categoria della Repubblica Popolare e di Hong Kong, a partecipare alla presentazione. Ora sono tutti attesi a Milano per la prossima edizione di Lineapelle (Fieramilano Rho, 19-21 settembre).

Lineapelle a Guangzhou

L’incontro del 6 giugno con la chinese creative community è stata occasione per la presentazione delle tendenze fashion e di una selezione di pelli made in Italy. Lineapelle ha colto l’occasione per cominciare a discutere i termini di una partnership con i rappresentanti del Beijing Institute of Fashion Technology. Il prossimo passo è la firma di un accordo di collaborazione per attività di formazione a favore degli studenti cinesi. Al contempo l’ente fieristico ha iniziato a lavorare con l’Ambasciata Italiana per portare a Pechino la mostra “The Beauty of the Italian Tanning Industry”, di recente allestita presso l’ADI Design Museum di Milano e già protagonista proprio a Lineapelle.

