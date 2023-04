In 300.000 per il design a Milano, Lineapelle incontra gli architetti cinesi

Bye bye Covid. Il Salone milanese del Mobile e il connesso Fuorisalone diffuso per la città schianta la pandemia e torna a macinare i consueti numeri da kolossal fieristico. Oltre 300.000 presenze, il 15% in più sul 2022 con una rinnovata propensione internazionale. Una dimensione, quest’ultima, che ha visto in prima fila anche Lineapelle, protagonista il 20 aprile di una particolare attività di leather networking che ha coinvolto un nutrito gruppo di architetti cinesi.

Bye bye Covid

I numeri parlano chiaro. Anzi, chiarissimo. E spingono il Salone del Mobile di Milano (nelle foto, tratte da salonemilano.it) e i suoi 2.000 brand espositori oltre la pandemia. 307.418 presenze a Fieramilano Rho dal 17 al 23 aprile, provenienti da 181 Paesi: +15% rispetto al 2022. “Questa 61esima edizione è stata un successo internazionale ed è grande la soddisfazione per aver superato le attese – dice la presidente Maria Porro (fonte Ansa) -. Le presenze rappresentano un risultato eccezionale per il quale abbiamo lavorato duramente, in modo profondo e radicale, per dare nuovi sensi e valori alla visita in fiera e nuove esperienze ai visitatori che ci hanno raggiunto”. Il 65% degli operatori è arrivato dall’estero. La Cina è tornata a essere il primo Paese dopo l’Italia, seguita da Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna e Brasile e India.

Lineapelle incontra gli architetti cinesi

Mentre tra Milano e Rho, Salone e Fuorisalone trasformavano Milano nella capitale mondiale del design, Lineapelle è stata protagonista di uno “study tours” presso l’ADI Museum, giovedì 20 aprile. Obiettivo: far conoscere tutti i plus della pelle italiana a un gruppo di circa 100 architetti e interior designer cinesi del segmento real estate e luxury hotels. La presentazione di Lineapelle era inserita nel contesto di Design Milano, evento organizzato per celebrare la nascita di Italy Design Plus Association. In altre parole: l’associazione fondata dagli architetti Pierfrancesco Cravel e Shuo Sun per creare una comunità internazionale di design capace di collegare Italia e Cina. Un’occasione di networking importante considerato il potenziale di crescita del segmento residenziale di lusso a Pechino. Un potenziale che può aprire ampi orizzonti di sviluppo alla pelle italiana.

