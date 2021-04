Moda sotto choc: Alber Elbaz scompare a 59 anni per Covid

Lo stilista Alber Elbaz, 59 anni, è morto ieri, sabato 24 aprile 2021 a Parigi. Nato in Marocco, a Casablanca, nel 1961 e cresciuto in Israele, era noto per aver guidato e rilanciato Lanvin. Dopo una lunga pausa, aveva da poco intrapreso una nuova avventura, lanciando AZ Factory insieme a Richemont. Secondo quanto riporta WWD (e confermato da altre testate), il decesso di Elbaz sarebbe stato causato da Covid-19, dopo 3 settimane di ricovero presso l’ospedale American Hospital di Parigi.

Alber Elbaz

Dopo l’esordio in Guy Laroche, la ribalta in Yves Saint Laurent e un passaggio da Krizia, Elbaz approda nel 2001 presso Lanvin. Creativo dal carattere esuberante, Elbaz, attraverso un percorso di sviluppo organico e continuativo, ha fatto rinascere lo storico brand dal quale si è separato in modo burrascoso nel 2015. Da quel momento Elbaz ha collaborato ad alcuni progetti speciali. Per esempio, la capsule collection Happy Moments con Tod’s. Lo scorso gennaio, infine, è arrivato l’esordio con AZ Factory, progetto costruito e lanciato insieme al gruppo svizzero Richemont.

Le parole di Richemont

“Ho perso non solo un collega, ma un caro amico – dice Johann Rupert (presidente di Richemont) a WWD -. Sono sempre stato catturato dalla sua intelligenza, sensibilità, generosità e creatività sfrenata. Era un uomo di eccezionale calore e talento. La sua visione singolare, il senso della bellezza e l’empatia lasciano un segno indelebile. È stato un grande privilegio vedere Alber durante il suo ultimo sforzo creativo. Il suo approccio inclusivo alla moda ha fatto sentire le donne belle e a proprio agio, fondendo artigianato tradizionale con tecnologia e progetti altamente innovativi che hanno cercato di ridefinire il settore”. (mv)

