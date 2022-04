Obuv e la polemica russa, l’abiura vegana, chi compra Furla

All’improvviso la stampa generalista ha scoperto in modo diffuso (innesando l’ovvia polemica) che in Italia esiste un settore calzaturiero una parte del quale vede nella Russia il suo mercato di riferimento. L’ha scoperto perché un certo numero di aziende, 48 (di cui 31 marchigiane, comprese anche alcune pelletterie) sono andate a esporre a Mosca, a Obuv, da martedì 26 a ieri, venerdì 29 aprile. Considerato che sono in atto le sanzioni (e quasi mai citando che varie altre imprese italiane ed europee non hanno mai interrotto le loro attività in Russia) si è alzato il consueto polverone in stile spam/social. Noi, abbiamo preferito capire le ragioni di questa presenza e, soprattutto, se ne è valsa la pena. Non si è esaurita qui, però, la settimana. Infatti, sono partite le speculazioni sui futuri proprietari di Furla. E, soprattutto, abbiamo scoperto, grazie alla casa automobilistica Polestar, che pur essendo “vegan first” la pelle (wow…) si può usare. Sì, avete letto bene.

Obuv e la polemica russa

Ne è valsa la pena di sfidare il rischio di andare a Mosca ad esporre a Obuv. In linea di massima: sì.

Leggi qui i nostri approfondimenti:

https://www.laconceria.it/fiere/obuv-ne-e-valsa-la-pena-la-risposta-di-4-imprenditori/

https://www.laconceria.it/fiere/russia-chi-vola-a-obuv-per-colmare-il-vuoto-lasciato-dalle-griffe/

https://www.laconceria.it/calzatura/quello-che-chiede-la-scarpa-italiana-che-espone-a-obuv-moscow/

https://www.laconceria.it/fiere/intanto-a-obuv-i-buyer-russi-ci-sono-e-lavorano-ma-come/

L’abiura vegana

Il marchio elettrico Polestar (Volvo) ha cercato di tenerlo il più possibile sottotraccia. Ma l’ha fatto. Per il suo Model 2 sono ora disponibili, oltre alle opzioni vegane, anche gli “interni in nappa dalle grandi credenziali di sostenibilità”. “Ci aspettiamo che la pelle utilizzata nei prodotti Polestar sia conforme ai più severi standard in materia di benessere degli animali”. Eppure, dice di essere “vegan first” e in passato ne aveva dette di belle (è una metafora, ovviamente) contro la pelle.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/automotive/la-retromarcia-dellauto-vegana-che-zitta-zitta-torna-alla-pelle/

Chi compra Furla

Stando al Sole 24 Ore, la trattativa per la cessione di una quota di Furla prende forma. In corsa ci sarebbero L Catterton e Style Capital. Fino a prova contraria, come sempre.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/finanza/spuntano-i-nomi-dei-primi-due-fondi-interessati-a-furla/