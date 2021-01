Pantone, il colore del 2021 è doppio: Ultimate Gray e Illuminating

Per il 2020, il colore di riferimento sarebbe dovuto essere il Classic Blue. Usiamo il condizionale, perché la pandemia ha sconvolto qualsiasi realtà e previsione, figuriamoci quella cromatica di Pantone che presentò quella tonalità come un simbolo di speranza e di incoraggiamento per il futuro. Come andare oltre tutto ciò? Semplice: per Pantone il colore del 2021 è doppio. Ecco quali sono e perché.

Il colore del 2021 è doppio



Pantone Color Institute è la massima autorità cromatica al mondo e ogni anno indica la tonalità che, nei 12 msi successivi, farà da fil rouge traversale a vari settori. Per esempio, moda e design. Per il 2021 lancia una doppia proposta. Il colore dell’anno, infatti, non sarà uno solo. Bensì due. Un grigio: PANTONE 17-5104. Un giallo: PANTONE 13-0647.

Un messaggio di forza e speranza

Oltre al nome “in codice” i 2 colori 2021 portano nomi fascinosi: Ultimate Gray e Illuminating. Sono presentati come “la riprova che, combinando tra loro elementi differenti, si può esprimere un messaggio di forza e speranza stabile nel tempo” dice Leatrice Eiseman, Executive Director di Pantone Color Institute (fonte elledecor.com). Un messaggio allo stesso tempo “confortante” e che trasmette “l’idea che il tutto non riguarda un singolo colore o una sola persona, ma abbraccia una molteplicità. L’unione di un Ultimate Gray stabile nel tempo e di un giallo Illuminating vibrante esprime un messaggio di positività supportato da un senso di tenacia”.

Cogliere il desiderio

Il doppio Pantone per il 2021 risponde, dunque, non tanto all’attuale desiderio di (ritorno alla) normalità. In altre parole, cerca di combinare “resilienza e speranza. Abbiamo bisogno di sentirci incoraggiati e risollevati; è un qualcosa di essenziale per la mente umana”. Sperando, cromaticamente e non, che così sia.

