Poltrone: Bembury se ne va da Versace, Risso resta da Marni

Uno se ne va, uno rimane. Ad andarsene è il direttore creativo delle calzature Uomo di Versace, Salehe Bembury che ha annunciato il suo addio su Instagram. A rimanere, invece, è Francesco Risso che resterà alla guida creativa di Marni, marchio controllato dal 2015 dal gruppo OTB di Renzo Rosso.

Uno se ne va

Salehe Bembury, eletto designer dell’anno 2020 da Footwear News, ha annunciato su Instagram (da dove sono tratte le foto) la sua partenza da Versace, dove occupa il ruolo di direttore creativo per le collezioni di sneaker e calzature maschili. Bembury ha comunicato a Footwear News che lascerà Versace alla scadenza del contratto (31 dicembre 2020). Lo farà “per perseguire nuove opportunità“. Inoltre, il designer ha confermato che continuarà ad avviare collaborazioni, come quelle recenti con New Balance e Anta. Non solo: avrebbe in programma di lanciare anche il proprio marchio. Bembury era entrato in Versace nel 2017.

Uno rimane

Marni ha confermato alla direzione creativa Francesco Risso. Il marchio non ha rivelato la durata del nuovo contratto. Questa decisione ha messo fine alle voci di una possibile separazione tra il brand e lo stilista. Risso è entrato in Marni nel 2016, succedendo alla fondatrice della griffe, Consuelo Castiglioni. Lanciato nel 1994 come collezione di pellicce, nel 2019 Marni ha sviluppato il 58% del fatturato con la vendita di accessori. “Da quando è entrato a far parte del gruppo, Francesco ha assunto tutto il DNA di Marni, abbracciando pienamente il suo ruolo di direttore creativo”, ha dichiarato Renzo Rosso, a WWD. (mv)

Leggi anche: