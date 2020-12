Rilancio indiano: a Kanpur un megaparco industriale della pelle

A Kanpur nascerà un megaparco industriale della pelle. Lo ha annunciato il primo ministro dell’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. L’investimento per la costituzione del distretto sarà “ingente”. E dovrebbe portare alla creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro.

Un megaparco industriale della pelle

Yogi Adityanath ha annunciato l’intenzione del governo dell’Uttar Pradesh di creare un enorme parco industriale a Kanpur per la filiera della pelle. Il distretto sorgerà nei pressi del villaggio di Ramaipur e occuperà una superficie di 235 acri, quasi 1 chilometro quadrato. Per la sua creazione il governo prevede un investimento diretto di 58,5 miliardi di rupie, vale a dire circa 650 milioni di euro. Ma il progetto dovrebbe, sempre secondo le istituzioni indiane, attirare investimenti per circa 1,4 miliardi di euro. Il distretto dovrebbe creare circa 50.000 posti di lavoro diretti che, a loro volta, ne dovrebbero generare altri 150.000 indiretti.

Cosa sorgerà?

Il progetto ha già ottenuto l’approvazione da parte del Ministero del Commercio. L’area dovrebbe accogliere un hub della filiera della pelle mettendo a disposizione degli investitori lotti compresi tra i 4.000 e i 10.000 metri quadrati. Parallelamente, sorgeranno infrastrutture per il rispetto degli standard internazionali sulle norme ambientali, tra cui un impianto di trattamento dei reflui per ridurre l’inquinamento nel fiume Gange. Il governo locale ha già costituito un Comitato per la realizzazione del Leather Park che, come riporta timesofindia.indiatimes.com, aprirà i suoi lavori il 21 dicembre 2020.

