Soprattutto fiere, non solo fiere: le top news della settimana

L’hashtag rappresentava un invito e, allo stesso tempo, una speranza. #RestartTogether, invece, si è trasformato in un clamoroso esempio di preveggenza, decretando il successo del ritorno in presenza delle fiere. Lineapelle, Micam, Mipel, TheOne Milano hanno tenuto banco nella settimana della cronaca di filiera. Soprattutto fiere, dunque, ma anche alcune altre notizie (buone e un po’ meno) piuttosto interessanti. Ecco, allora, le top news della settimana.

Le top news della settimana: soprattutto fiere

All’inaugurazione di Micam, Mipel, TheOne, domenica 19 settembre, s’è presentato Giancarlo Giorgetti, ministro del MISE, che, parlando di quello a cui andavano incontro le fiere ha parlato non “di ripartenza, ma di Rinascimento”. C’ha azzeccato. Aggiungendo Lineapelle, conclusa ieri col botto, il mondo è tornato ad affollare i padiglioni di Fieramilano Rho. In totale: oltre 33.000 buyer. Considerate le restrizioni da Covid in essere (in modo vario ed eventuale) alle varie latitudini del pianeta, dire che è un successo è poco. Meglio parlare di Rinascimento.

Leggi qui gli approfondimenti:

https://www.laconceria.it/fiere/una-ripartenza-col-botto-piu-di-11-000-visitatori-a-lineapelle/

https://www.laconceria.it/fiere/lineapelle-fashion-e-design-dimostrano-di-aver-riacceso-i-motori/

https://www.laconceria.it/fiere/micam-mipel-e-theone-e-davvero-ledizione-del-rinascimento/

Il semestre della pelle italiana

La pelle italiana nel 2020 ha perso quasi un miliardo di euro sia in termini di produzione che di export. Ma nel primo semestre 2021 hanno ribaltato l’inerzia e si è messa in corsa per recuperare le posizioni del 2019.

Leggi qui l’approfondimento:

https://www.laconceria.it/conceria/concia-italiana-recupero-in-corso-allarme-prezzi-materie-prime/

Una brutta storia

Gestiva le sue aziende, terziste della calzatura di lusso con sede nei pressi di Legnano, in modo da prosciugarle e farle fallire. In questo modo, Erario e dipendenti, una trentina in totale, non venivano pagati. Sono stati proprio i dipendenti a inoltrare la segnalazione alla Guardia di Finanza. Ed è scattata, immediata, l’operazione Empties Company.

Leggi qui l’approfondimento:

https://www.laconceria.it/cronaca/apriva-e-prosciugava-aziende-terzista-in-arresto-a-parabiago/

Leggi anche: