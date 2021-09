Green, bilanci, fiere, cinema: la settimana in un clic

Una settimana colorata di green. Una settimana di conti e bilanci. Di fiere E di alcune, sfiziose, novità – diciamo così – più pop. Gli ultimi sette giorni di cronaca della filiera ve li raccontiamo nelle prossime righe, proponendovi un percorso di approfondimento tra i link che abbiamo pubblicato.

Buona lettura.

Tutto il green della pelle italiana

La settimana si è chiusa con un significativo botto, sotto il profilo delle dinamiche sostenibili della pelle italiana. È quello relativo all’accordo siglato da UNIC-Concerie Italiane, ICEC e WWF. Un patto di particolare interesse e attualità, che sottolinea anche l’importanza di una delle nuove proposte proprio di ICEC: quello del Claim Etico “Recuperiamo le nostre pelli dalla filiera alimentare”. Argomento che sarà oggetto di un webinar martedì prossimo (14 settembre).

Leggi qui gli approfondimenti:

https://www.laconceria.it/sostenibilita/icec-e-unic-il-claim-etico-per-le-concerie-spiegato-bene/

https://www.laconceria.it/sostenibilita/patto-unic-icec-e-wwf-per-la-sostenibilita-della-pelle-italiana/

I numeri di Tod’s e Valentino

Ormai non c’è più gruppo o brand del lusso che fa la corsa sul 2020. Dato il dissesto sociofinanziario che ha creato Covid, è pressoché scontato che i bilanci parziale del 2021 siano in crescita più o meno esplosiva su base annua. Ecco, allora, che il raffronto significante dei bilanci diventa con quelli che tutti definiscono “i livelli prepandemici”. Quelli dai quali Tod’s, nel primo semestre dell’anno, è ancora lontano, mentre Valentino ha pressoché raggiunto.

Leggi qui gli approfondimenti:

https://www.laconceria.it/lusso/tra-accessori-e-piani-di-sviluppo-il-semestre-di-valentino-e-ok/

L’outing di Bottega Veneta, le confessioni di Alessandro Michele

Bottega Veneta è tornata a mettersi in mostra online. Ovviamente, alle sue condizioni. In altre parole, mantenendo silenziati i profili social, ma diffondendo le immagini dei look di Salon 02, la collezione presentata a Berlino lo scorso aprile. Nel frattempo, Alessandro Michele, si è confessato a MMF, tra pensieri, parole e “agitazioni” varie ed eventuali.

Leggi qui gli approfondimenti:

https://www.laconceria.it/lusso/lintreccio-evolutivo-di-bottega-veneta-che-svela-salon-02/

https://www.laconceria.it/lusso/michele-spiega-come-vuole-evitare-la-crisi-dei-7-anni-con-gucci/

Il ritorno delle fiere a Milano

A Milano e per il contesto fieristico di filiera è stata la settimana del Supersalone, che ha regalato soddisfazioni impreviste (per fortuna). Nel frattempo, Micam, Mipel e TheOne hanno presentato la loro imminente edizione, in calendario dal 19 al 21 settembre a Fieramilano Rho.

Leggi qui gli approfondimenti:

https://www.laconceria.it/fiere/macche-gitanti-al-supersalone-gente-che-non-si-vedeva-da-anni/

https://www.laconceria.it/fiere/micam-scalda-i-motori-652-espositori-per-ripartire-in-presenza/

https://www.laconceria.it/fiere/il-9-settembre-apre-mipel-the-digital-show-il-19-tocca-alla-fiera/

https://www.laconceria.it/fiere/theonemilano-torna-in-fiera-con-il-suo-lusso-slow-fashion/

Dulcis in fundo

Riserviamo questo spazio conclusivo alla notizia più letta della nostra settimana. Quella relativa all’incredibile abito in pelle griffato Balmain indossato da Zendaya Coleman sul red carpet della 78esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Bellezza all’ennesima potenza.

Leggi qui l’approfondimento:

https://www.laconceria.it/moda/balmain-firma-loutfit-mozzafiato-in-pelle-di-zendaya-a-venezia/