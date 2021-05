A San Mauro Pascoli una mostra celebra Vent’anni di Talenti

Si parte nel 2001 in epoca di fax, si finisce nel 2020 immersi nei social media. In mezzo c’è stato di tutto nella moda calzaturiera. Per farsene una ragione basta fare visita alla mostra “Vent’anni di Talenti”, allestita a San Mauro Pascoli presso Villa Torlonia. L’esposizione racconta due decenni di creatività giovanile attraverso i lavori dei vincitori del concorso internazionale per giovani stilisti “Un Talento per la Scarpa”. Promuove il contest Sammauroindustria, di cui fanno parte Casadei, Cercal, Gianvito Rossi, Giuseppe Zanotti, Pollini e Sergio Rossi.

Vent’anni di Talenti

“È uno spaccato di come la moda calzaturiera è cambiata nel corso di un ventennio in tanti suoi aspetti: nell’ispirazione creativa, nella progettazione e nell’uso dei materiali”, spiega Maria Cristina Savani, curatrice della mostra nonché coordinatrice del premio. Tre i Continenti toccati (Europa, Asia e Nord America), otto le nazionalità dei vincitori con l’Italia (9) e il Messico (5) a fare la voce più grossa. “Quello che è importante sottolineare è il fatto che quasi tutti i vincitori continuano a lavorare nel settore, a testimonianza di un premio che rappresenta una base di lancio”, conclude Savani.

Il concorso

E, infatti, il caso più eclatante è quello della vincitrice numero uno, Francesca Cappellini. “Vinto il concorso, vado a fare lo stage da Casadei. Avevo esperienza zero. Sono stata seguita da incredibili professionisti. È stato l’inizio del mio percorso che dura tutt’oggi nel campo della moda”. “Il concorso è un luogo di emersione per giovani talenti – spiega Daniele Gasperini, presidente di Sammauroindustria –. La mostra racconta la grande affinità tra la migliore tradizione artigianale del distretto. E lo fa con la freschezza creativa dei giovani stilisti e designer da tutto il mondo” (ff)

