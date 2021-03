Chiuso in presenza, il Museo dello Scarpone apre online

Chiuso in presenza, aperto online. Il Museo dello Scarpone e della calzatura sportiva torna ad accogliere gli ospiti. Lo fa in un modo nuovo, forzatamente attuale. In altre parole: virtualmente. La struttura di Montebelluna (Treviso) offre la possibilità di un tour online a Villa Binetti Zuccareda che permetterà di ripercorrere le principali tappe della storia del distretto dello Sportsystem.

Chiuso in presenza, aperto online

Il Museo dello Scarpone ha aperto alla possibilità di visitare virtualmente i suoi locali e ripercorrere la storia del distretto trevigiano. Un modo per guardare al futuro nonostante le limitazioni imposte dal contenimento del virus. E, allo stesso modo, per aprire le proprie porte a un pubblico se possibile ancora più vasto. “Il nostro museo si apre al mondo” comunica, infatti, l’ente.

Il tour

Per visitare il Museo bisogna inviare la propria iscrizione cliccando qui. Il visitatore può vedere 10 ambienti tra cui, ad esempio, quello dedicato alla conquista del K2 con i relativi reperti.

