Dialogo #5: la pelle e il design del vivere post-pandemico

Appuntamento #5, oggi (25 maggio 2021) dalle 16 alle 17.30, per il ciclo di seminari “Sulla nostra Pelle. Dialoghi sulla Bellezza”. Svolto, come anche i precedenti, in modalità digitale (trovate il link per partecipare tra qualche riga), il Dialogo odierno esplora un argomento di estrema attualità. In altre parole: “Il design del vivere post-pandemico, la voglia di materiali confortevoli e di scarso impatto sull’ambiente: un design più confortevole per una nuova vita”. Il tutto, messo in relazione con l’eccellenza della pelle italiana.

Il design del vivere post-pandemico

“Comfort, sicurezza, rispetto per l’ambiente. Materiali naturali come legno, cuoio, oppure di riciclo e di nuova concezione sostenibile – si legge in una nota di presentazione. Chiusure e smartworking hanno rimodellato sia gli spazi delle nostre case sia le nostre richieste per l’arredo”. Idem dicasi per “il design, sia nella dimensione domestica sia in quella turistica. Il made in Italy, in tutte le sue molteplici forme e nei suoi infiniti rimandi e collaborazioni, si sta adeguando a questa realtà, lungo i modelli di cui si discuterà oggi”.

Chi ne parlerà

I Dialoghi sono “sostenuti da UNIC – Concerie Italiane (associazione aderente a Confindustria Moda)” e “si iscrivono nel programma formativo del corso di Laurea Magistrale in Fashion Studies dell’Università di Roma La Sapienza. Sono curati da Fabiana Giacomotti, firma de Il Foglio e docente del corso. Relatori del Dialogo #5 saranno Giulio Ceppi, architetto e designer, fondatore di Totaltool e docente presso il Politecnico di Milano. Poi: Samuele Seli, vicepresidente del Consorzio Cuoio di Toscana che sta sviluppando un progetto speciale con il designer Fabio Novembre. Infine, il general manager di Gritti Palace Venezia, Paolo Lorenzoni. A introdurre la conversazione saranno Fulvia Bacchi, direttore generale di UNIC, e la professoressa Romana Andò.

Il link per partecipare

Il Dialogo #5 (come i precedenti) si svolgerà in lingua inglese e per partecipare occorre cliccare qui.

Leggi anche: