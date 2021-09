Francia: PSG e Dior s’alleano, Adidas inciampa, Belmondo ci saluta

La rassegna stampa della settimana vede le news più interessanti (o commoventi) rimbalzare dalla Francia. Innanzitutto c’è un certo fermento in ambito sportivo. Da un lato PSG e Dior siglano una partnership che fonde due eccellenze transalpine. A proposito di sportiva, si ha notizia di un incidente di percorso capitato ad Adidas, accusato (in estrema sintesi) di greenwashing. Infine, si registra la scomparsa di Jean-Paul Belmondo, fascinoso attore con la passione per la pelle.

Consigli di lettura:

Partiamo dalle notizie di costume. PSG e Dior, cioè la squadra che ha appena tesserato Gigi Donnarumma e Leo Messi e una delle griffe più alte del lusso, si uniscono in una partnership stilistica e commerciale . La relazione non ha solo valore di curiosità, ma segna anche un piccolo traguardo storico: è la prima volta che Dior veste una società sportiva.

JDP, l'autorità francese di regolazione della pubblicità, bacchetta Adidas. Sul banco degli imputati c'è il materiale promozionale diffuso la scorsa primavera. Quello in cui si definivano le Stan Smith come eco-friendly: per JDP il brand l'ha fatta troppo semplice, inducendo il consumatore a formarsi idee confuse sull'effettiva composizione del modello.

Se n'è andato a 88 anni Jean-Paul Belmondo: un maestro di stile con la passione per la pelle (basta scorrere la gallery per farsene un'idea).

