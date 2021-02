Il tour virtuale nell’archivio storico di Salvatore Ferragamo

L’archivio storico di Salvatore Ferragamo è online. La griffe toscana ha già digitalizzato e reso possibile il tour virtuale delle boutique e della mostra Sustainable Thinking nell’omonimo museo. Ora ha deciso di bypassare le restrizioni imposte dalla pandemia e pubblicare online anche il proprio archivio storico.

Archivio storico di Salvatore Ferragamo

Fu proprio Salvatore Ferragamo in persona a volere un archivio, poi custodito e ampliato da sua figlia Fiamma. Oggi la gestione è curata dalla Fondazione Ferragamo, che nel corso degli anni lo ha sviluppato ulteriormente fino a farlo diventare ricco e organizzato. Custodisce documenti, brevetti, prototipi e prodotti che testimoniano la storia di Salvatore Ferragamo e dei suoi eredi.

Dove si trova

L’archivio fisicamente si trova in una nuova location, appositamente rinnovata, situata al piano superiore rispetto alla manovia, scrive il Corriere Fiorentino. Per aggirare le restrizioni imposte dalla pandemia, la griffe ha deciso di renderlo fruibile anche stando a casa davanti ad un computer. Il virtual tour è disponibile in lingua italiana e inglese, sul sito ferragamo.com, nella sezione dedicata al Museo, e sul sito della Fondazione Ferragamo. E’ possibile consultare le immagini in alta risoluzione, info point, video e schede di approfondimento.

Leggi anche: