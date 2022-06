Le concerie di Santiago de Compostela, il Museum di Alcanena

La storia della pelle iberica rivive tra racconti ed esposizioni. Pagine importanti della grande tradizione conciaria della Spagna le hanno scritte gli artigiani di Santiago de Compostela. In particolare, quelli della conceria Casas do Rego. Lo stabilimento, così come il resto dell’insediamento industriale, è abbandonato anche se alcuni imprenditori stanno avviando un progetto di riqualificazione. Un modo per conservare la storia della città. Intanto ad Alcanena, in Portogallo, il Museu dos Curtumes prepara la sua riapertura dopo 10 anni di chiusura.

Le concerie di Santiago de Compostela

Un tempo Santiago de Compostela ospitava un distretto conciario. Una delle imprese più importanti della città fu Casas do Rego, che aprì i battenti nel 1791. Ora, come racconta elcorreogallego.es, di quell’azienda resta una specie di rudere e anche le altre concerie della zona non versano in ottimo stato. Ora alcuni imprenditori edili stanno riportando all’antico splendore una parte del distretto convertendo le vecchie fabbriche. Casas do Rego era forse la stella più brillante di una costellazione che contava inoltre Pontepedriña de Arriba, Rego de Cubeiro, Campo do Espiño, Santaló, Hospicio Viejo, Guadalupe e San Ignacio del Monte. In totale, sulle rive del fiume Sarela, nel 1841 si contavano 14 concerie che davano lavoro a oltre 100 dipendenti.

Il Museum di Alcanena

Dopo 10 anni con le porte chiuse, il Museu dos Curtumes di Alcanena torna a vivere. L’occasione è stata il 2 giugno, quando il Comune portoghese ha organizzato nella sede espositiva un incontro con gli ex lavoratori del distretto conciario locale “per rivivere i vecchi tempi”. Gente come Augusto Pereira, 91 anni, che ha portato una delle testimonianze più emozionanti riprese dal portale omirante.pt. Un ritorno al passato della concia portoghese per rilanciare il futuro del suo Museum, rimasto chiuso per tanto, troppo tempo.

