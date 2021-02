L’incredibile storia della brocca in cuoio di Oliver Cromwell

La brocca in cuoio di Oliver Cromwell va all’asta. A battere il cimelio sarà la casa d’aste britannica Dukes Auctioneers di Dorchester. C’è un dettaglio che rende ancor più unico il boccale: venne realizzato con la pelle dell’amato cavallo del condottiero inglese.

La brocca in cuoio di Oliver Cromwell

Il condottiero e politico inglese Oliver Cromwell possedeva un cavallo di nome Blackjack. Allo stesso modo, poi, si è chiamato il manufatto. Quando il cavallo morì, Cromwell decise di trasformare parte della sua pelle in una brocca. Una sorta di ricordo dell’amato destriero. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, alla morte di Cromwell i suoi eredi depositarono la brocca presso la banca londinese della famiglia Hoare. Qui è rimasta fino ad oggi, quando gli attuali proprietari hanno deciso di metterla in vendita. Secondo gli esperti della casa d’aste, la brocca potrebbe essere battuta per 6.000 sterline.

Le caratteristiche

Come si legge nella scheda di presentazione della Dukes Auctioneers, la brocca risale al XVII secolo: “Ha forma tradizionale, il bordo montato in metallo argentato con un bordo di foglie pendenti sotto un’iscrizione Oliver Cromwell 1653 Lord Protector of England Scotland and Ireland”. L’oggetto riporta anche il motto di Cromwell “Pax Quaeritur Bello“. (art)

Leggi anche: