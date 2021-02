Taft Museum, l’arte su tacchi e la storia della scarpa da donna

C’è l’arte su tacchi al Taft Museum. La New York Historical Society ha organizzato un’esposizione dedicata alle calzature da donna presso il museo d’arte di Cincinnati, in Ohio. Una sfilata di scarpe per raccontare i diritti calpestati e il lungo viaggio, colmo di battaglie, che le donne hanno affrontato nella storia per poter partecipare attivamente alla vita sociale.

L’arte su tacchi

La mostra Walk this way prenderà avvio il 27 febbraio 2021 e terminerà il 6 giugno. L’esposizione raccoglie più di 100 scarpe sorprendenti, tra cui le boudoir create per l’Esposizione di Parigi del 1867 o le décolleté in pelle per spettatori firmate dai New York Yankees del 1941. Complessivamente la mostra ripercorre quasi 200 anni di storia moderna, anche attraverso le creazioni di grandi nomi come Stuart Weitzman.

Le battaglie

“Sono parte integrante della nostra vita quotidiana. Le scarpe non solo proteggono i nostri piedi, ma raccontano le storie dell’attivismo sindacale delle donne, la lotta per il suffragio e la rivoluzione sessuale – spiegano dal museo statunitense -. Servono anche come percorsi per scoprire il ruolo vitale che le donne e le diverse narrazioni storiche hanno svolto sia nella produzione che nel consumo di calzature. In questa mostra, le donne sono al centro della scena mentre esploriamo una varietà di scarpe, comprese quelle indossate dalle suffragette mentre marciavano per le strade, i flapper dell’età del jazz mentre ballavano il Charleston e le stelline che hanno onorato il grande schermo nel dopoguerra. Walk This Way presenta i modelli di calzature di Christian Dior, Yves Saint Laurent, Salvatore Ferragamo e Beth Levine, la First Lady del design delle scarpe, nonché le scarpe dello stesso Stuart Weitzman”. (art)

