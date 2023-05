Meraviglia in pelle: dalla Cina la sella più antica del mondo

La sella più antica del mondo? Arriva dalla Cina, grazie all’ultima scoperta archeologica nel nord ovest del Paese. Il manufatto è databile tra il 700 e il 400 prima di Cristo. La sella, ritrovata nel cimitero di Yangahai, si è preservata per quasi 2.700 anni, nel cuore di una regione contraddistinta da un deserto arido pianeggiante. Apparteneva ad una donna, probabilmente un’amazzone di alto rango, ritrovata nel sepolcro con indosso un cappotto di pelle, pantaloni di lana e stivaletti di pelle.

La sella più antica del mondo

La sella di cuoio è composta di due cuscini di pelle bovina, imbottiti con paglia e peli di cervo e cammello. Gli archeologi l’hanno ritrovata in corrispondenza delle natiche della defunta, come se fosse seduta su di essa. La datazione al radiocarbonio è tra il 724 e il 396 a.C. Questo ritrovamento, quindi, è precedente alle selle appartenute agli Sciti, civiltà di cavalieri nomadi e bellicosi della steppa eurasiatica in relazioni commerciali con gli antichi greci e romani. Le prime selle degli Sciti risalgono al periodo compreso tra il V e il III secolo a.C. e sono state trovate nella regione dei monti Altai della Siberia russa e nel Kazakistan orientale. “Questo pone la sella Yanghai all’inizio della storia della produzione di selle”, ha detto a WordsSideKick.com Patrick Wertmann, archeologo dell’Università di Zurigo.

Le tombe di Yanghai

Si pensa che le tombe di Yanghai appartengano a persone della cultura Subeixi. La popolazione occupò il bacino di Turpan circa 3.000 anni fa e aveva rapporti sociali con gli Sciti. Evidentemente davano spazio anche alle donne in attività come la guerra, anche se i cavalieri Subeixi erano probabilmente pastori che si prendevano cura di mandrie di animali. In un cimitero vicino è stata ritrovata una sella simile. Gli studiosi ipotizzano che, visto il particolare microclima dell’area, sia possibile ritrovare altre selle in buono stato di conservazione, cosa rara quando si tratta di manufatti di materia organica come la pelle. (aa)

