Missoni, Ralph Lauren e Stone Island firmano qualcosa di diverso

Il mercato va sempre alimentato di novità, è noto. Per questo i brand hanno bisogno di lanciarsi in qualcosa di diverso, anche in maniera radicale, rispetto alla propria tradizione. E così la rassegna stampa ci regala iniziative molto variegate, a iniziare da quella di Missoni, che si impegna in un investimento immobiliare di alto profilo a Dubai. Al contempo Ralph Lauren estende una collaborazione che tanto sarebbe piaciuta al suo fondatore. Mentre Stone Island mette i piedi (letteralmente) in un altro segmento di mercato.

E ora qualcosa di diverso. MissoniHome fa un esordio di un certo spessore, arredando un grattacielo residenziale di 38 piani a Dubai. Dal momento che siamo in ambito immobiliare, ancora più ardita è la mossa che, nella stessa Dubai, fa Damac Properties: l’holding costruirà una torre di 70 piani in sinergia con Roberto Cavalli . Anzi, più che una sinergia: il palazzo si chiamerà Cavalli Tower;

La collaborazione tra Ralph Lauren e la federazione statunitense del baseball ( MLB ) non è una novità. Di nuovo c'è che l'iniziativa è andata così bene che la griffe ha lanciato anche la collezione autunno-inverno ( dove spiccano i capi in pelle );

L'acquisizione da parte di Moncler doveva essere viatico di una nuova strategia per Stone Island. Che si comincia a vedere: il marchio italiano, nato nell'abbigliamento, sigla con New Balance l'accordo per le calzature.

