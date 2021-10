La voglia di shopping di Hussain Sajwani, proprietario di Cavalli

Tra l’impegnativa ristrutturazione finanziaria di Roberto Cavalli e la voglia di shopping di altri marchi fashion. Hussain Sajwani, fondatore del gruppo Damac Properties di Dubai, proprietario della griffe fiorentina attraverso la società Vision Investments, non sembra avere problemi di liquidità. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, nel suo mirino sarebbero finite altre griffe. Per esempio: John Richmond, Iceberg e Aquazzura.

La voglia di shopping di Hussain Sajwani

Secondo fonti finanziarie citate da MF Fashion, Hussain Sajwani (nella foto, tratta da Wikipedia) sta sondando il mercato italiano per procedere ad altre acquisizioni e, in ultima analisi, dare vita a un agglomerato fashion. Oggi, del resto, causa Covid, le occasioni non mancano, vista la mergermania che si è scatenata negli ultimi mesi. Nella lista delle potenziali prede ci sarebbero tre brand. Primo: John Richmond, fondato dall’omonimo stilista britannico e di proprietà della famiglia Ammaturo attraverso Arav Fashion. Secondo: Iceberg, marchio controllato da Gilmar. Terzo: il marchio calzaturiero Aquazzura, posseduto dal designer e fondatore Edgardo Osorio e dal socio Ricardo D’Almeida. Azienda, quest’ultima, da tempo indicata come oggetto del desiderio di potenziali acquirenti.

La ristrutturazione di Cavalli

Il tutto, senza dimenticare il rilancio e la ristrutturazione finanziaria del brand Roberto Cavalli. Secondo MF Fashion il bilancio 2020 della griffe si è chiuso con un fatturato di 57,4 milioni di euro, con una perdita di 127 milioni e una posizione finanziaria negativa di 69,33 milioni. Oltre ai 160 milioni garantiti due anni fa al momento dell’acquisto del marchio, i nuovi proprietari hanno dovuto sborsare, lo scorso giugno, 23 milioni per far tornare positivo il patrimonio netto. Altrettanti ne servono per saldare il debito con Staff International (OTB Group) per questioni legate a vecchie licenze. Somma che la società di Dubai ha garantito. Cavalli dovrebbe raggiungere il break-even point (il punto di pareggio, senza utile e né perdita) nel 2023. (mv)

