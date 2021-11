Sorpresa a Edimburgo: dai lavori sbuca una conceria medievale

Sorpresa a Edimburgo. Un gruppo di operai al lavoro nella capitale scozzese ha scoperto una conceria, nel pieno centro della città, risalente al 12esimo secolo. Ad avanzare le stime sono stati gli archeologi convocati sul posto, dove gli operai gettavano la base per la costruzione di un nuovo complesso edilizio.

Ruspe in azione nel cuore di Edimburgo per realizzare un hotel e nuovi appartamenti. Dal suolo, però, spunta un’antica conceria. Una sorpresa che, in realtà, non ha lasciato stupefatti gli archeologi giunti sul posto. Nel corso del 2008, infatti, precedenti scavi avevano portato alla luce una serie di edifici medievali e frammenti di diversi oggetti antichi. Secondo gli studiosi, come riporta edinburghlive.co.uk, la conceria risalirebbe al 12esimo secolo.

Il lago scomparso

A renderla “speciale” è il fatto che si trovi nel centro della città, tra High Street e Jeffrey Street. Tra i reperti rinvenuti c’è anche un antico bottale. La presenza di concerie in città, ad ogni modo, era nota. In passato le aziende per la lavorazione della pelle sfruttavano infatti l’acqua del Nor’ Loch, il lago artificiale che un tempo sorgeva ai piedi della città, situata sopra un crinale. Il lago venne poi prosciugato nel corso del 19esimo secolo. (art)

Foto da Edinburgh Live

