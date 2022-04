La pelle diventa una mappa termica per i 110 anni di Poltrona Frau VIDEO

110 pezzi per celebrare i 110 anni di Poltrona Frau. Protagonista: la poltrona in pelle Archibald Anniversary Limited Edition. L’ha ideata l’artista Felipe Pantone declinando la Pelle Frau in una sorta di mappa termica cosparsa di rossi, arancioni, gialli, bianchi e blu. “Questa collaborazione vuole spostare la prospettiva di Poltrona Frau verso il futuro. Non solo nei termini di una prima collaborazione con un artista internazionale, ma anche sul tema della tutela ambientale. La nuova Pelle Frau Impact Less porta a compimento un percorso verso la sostenibilità” dice il CEO del brand di Tolentino, Nicola Coropulis.

La pelle come una mappa termica

Felipe Pantone è noto per gli affreschi, i murales, i dipinti e le sculture che fondono passato analogico e futuro digitalizzato. Ha visitato l’Archivio e il Museo Poltrona Frau e ha scelto di reinventare la poltrona Archibald (lanciata nel 2009) “per la sua struttura minimale” dice l’artista. Il motivo che ha creato è stato stampato direttamente sulla pelle utilizzando un tipo di lavorazione solitamente riservato alla piccola pelletteria di lusso. “Una tecnica – spiegano da Tolentino – sviluppata grazie alla tradizionale e approfondita conoscenza artigianale della lavorazione della pelle di Poltrona Frau”.

Impact Less

Come sottolinea Coropulis, l’Anniversary Limited Edition Archibald utilizza la nuova pelle Impact Less. È “priva di cromo, utilizza meno acqua, è più pulita e riduce ulteriormente il consumo di componenti chimici di una pelle già sostenibile, essendo un prodotto dell’economia circolare”. Il progetto è già visibile online e lo sarà fisicamente dal 7 al 12 giugno, durante il Salone del Mobile di Milano presso il flagship store in via Manzoni. (mv)

